田弘茂掌海基會 羅致政：中國態度算善意

2016-09-01 12:24

〔記者楊淳卉／台北報導〕外交部前部長田弘茂將接任海基會董事長，對於這項人事，中國國台辦發言人馬曉光今仍重申「九二共識」。對此，民進黨立委羅致政分析，中國態度強硬，不會因人事就「雨過天晴」，中國未對蔡總統或田弘茂進行攻擊，或正面拒絕這項人事，就是一個善意的訊息，畢竟他們只是一再表述現有的立場。

羅致政表示，以田弘茂學術地位、企業關係來說，是很好的人事安排，也是蔡政府對中國釋出的善意。田既非企業界大老，也不是傳統政治人物，而是有分量的國際學者，會是美方、中方都能接受的人選。

他也指出，中國可能降低與我政治性接觸，未來海基會的角色可能更吃重，但仍要視中國的態度。