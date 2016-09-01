司法院正副院長獲正式提名 大法官名單出爐

總統府1日舉行公布司法院正、副院長被提名人及大法官被提名人記者會，副總統陳建仁（中）介紹正、副院長被提名人許宗力（右一）、蔡烱燉（左一）。（記者方賓照攝）

2016-09-01 11:27

〔記者蘇芳禾／台北報導〕副總統陳建仁今天上午召開記者會，宣布提名前大法官許宗力和最高法院法官蔡烱燉為司法院正副院長，並宣布五名大法官被提名人，包括嘉義大學教授許志雄、司法院副秘書長張瓊文、台大法律學院院長詹森林、民間司法改革基金會董事長黃瑞明、台大法律學院教授黃昭元。總統府今天將咨文送立法院，提請立院同意。

陳建仁致詞時表示，這次的正副院長人選在徵詢各界後，提名許宗力和蔡烱墩，兩位是實務搭配學術。五名大法官則是在審薦小組經過五次會議後，逐一討論獲得共識，將十三位候選人名單送給總統蔡英文參考，總統就大法官會議未來需要，圈選五位人選，有學者、律師、法官，兼顧學術成就與司法實務。

許宗力在致詞時提出四點建議，包括解決司法公信力不彰、民眾對司法信賴度不高等問題，需要在司改會議解決。

根據總統府提供資料，許宗力專長為憲法，在大學主要講授憲法、行政法、社會法、比較公法等公法學課程，受委託主持或參與政府機關專案研究及憲法法庭辯論；曾任行政院公平交易委員會委員、總統府政府改造委員會委員、台灣法學會理事長，以及司法院大法官。

蔡烱燉專長為民事法，歷任地方法院、高等法院及最高法院法官，長期辦理民事及刑事訴訟審判業務；曾在大學講授勞工法學；著述相關法學專書與論文。

許志雄專長為憲法，在大學主要講授憲法、行政法等公法學課程，主要研究重點為人權、憲政體制、民主及憲法變動等議題；曾任行政院政務委員、公民投票委員會主任委員、94年任務型國民大會代表及主席團主席等相關公職，從事憲政及人權相關業務。

張瓊文專長為行政法類、民事法類，歷任地方法院、高等法院、高等行政法院、最高行政法院法官、庭長，以及高雄高等行政法院院長，長期辦理民事及行政訴訟審判業務；擔任司法院行政訴訟及懲戒廳副廳長期間，參與《行政訴訟法》、《行政法院組織法》重大修正之立法過程及新制之規劃籌備。

黃瑞明專長為民事法類、基礎法律類，執業律師，受委任處理民、刑事訴訟、國內外仲裁相關案件，曾擔任林山田教授「退報運動」被訴妨害名譽案辯護律師之一，並參與臺灣高鐵BOT等公共建設案；兼任教職，長期從事法律倫理學研究，講授「法律倫理與專業倫理」；致力司法改革，推動制定《法律扶助法》、《法官法》及《刑事妥速審判法》。

詹森林專長為民事法類，在大學主要講授民法、消費者保護法、最高法院民事裁判與民法理論發展、比較民法等課程；主要研究重點為民事契約、侵權行為、德國民法、比較民法、消費者保護等議題；參與政府消費者保護及法官、檢察官評鑑工作。

黃昭元專長為憲法類、國際法類，在大學主要講授憲法、國際公法等課程，主要研究重點為司法違憲審查、平等權、人權理論、國際人權、國家地位等議題；參與政府人權諮詢工作，提供人權維護意見。