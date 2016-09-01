| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
墾丁小灣傳2人溺水 母女昏迷送醫搶救
 首頁 > 政治

司法院正副院長獲正式提名 大法官名單出爐

總統府1日舉行公布司法院正、副院長被提名人及大法官被提名人記者會，副總統陳建仁（中）介紹正、副院長被提名人許宗力（右一）、蔡烱燉（左一）。（記者方賓照攝）

2016-09-01  11:27

〔記者蘇芳禾／台北報導〕副總統陳建仁今天上午召開記者會，宣布提名前大法官許宗力和最高法院法官蔡烱燉為司法院正副院長，並宣布五名大法官被提名人，包括嘉義大學教授許志雄、司法院副秘書長張瓊文、台大法律學院院長詹森林、民間司法改革基金會董事長黃瑞明、台大法律學院教授黃昭元。總統府今天將咨文送立法院，提請立院同意。

陳建仁致詞時表示，這次的正副院長人選在徵詢各界後，提名許宗力和蔡烱墩，兩位是實務搭配學術。五名大法官則是在審薦小組經過五次會議後，逐一討論獲得共識，將十三位候選人名單送給總統蔡英文參考，總統就大法官會議未來需要，圈選五位人選，有學者、律師、法官，兼顧學術成就與司法實務。

許宗力在致詞時提出四點建議，包括解決司法公信力不彰、民眾對司法信賴度不高等問題，需要在司改會議解決。

根據總統府提供資料，許宗力專長為憲法，在大學主要講授憲法、行政法、社會法、比較公法等公法學課程，受委託主持或參與政府機關專案研究及憲法法庭辯論；曾任行政院公平交易委員會委員、總統府政府改造委員會委員、台灣法學會理事長，以及司法院大法官。

蔡烱燉專長為民事法，歷任地方法院、高等法院及最高法院法官，長期辦理民事及刑事訴訟審判業務；曾在大學講授勞工法學；著述相關法學專書與論文。

許志雄專長為憲法，在大學主要講授憲法、行政法等公法學課程，主要研究重點為人權、憲政體制、民主及憲法變動等議題；曾任行政院政務委員、公民投票委員會主任委員、94年任務型國民大會代表及主席團主席等相關公職，從事憲政及人權相關業務。

張瓊文專長為行政法類、民事法類，歷任地方法院、高等法院、高等行政法院、最高行政法院法官、庭長，以及高雄高等行政法院院長，長期辦理民事及行政訴訟審判業務；擔任司法院行政訴訟及懲戒廳副廳長期間，參與《行政訴訟法》、《行政法院組織法》重大修正之立法過程及新制之規劃籌備。

黃瑞明專長為民事法類、基礎法律類，執業律師，受委任處理民、刑事訴訟、國內外仲裁相關案件，曾擔任林山田教授「退報運動」被訴妨害名譽案辯護律師之一，並參與臺灣高鐵BOT等公共建設案；兼任教職，長期從事法律倫理學研究，講授「法律倫理與專業倫理」；致力司法改革，推動制定《法律扶助法》、《法官法》及《刑事妥速審判法》。

詹森林專長為民事法類，在大學主要講授民法、消費者保護法、最高法院民事裁判與民法理論發展、比較民法等課程；主要研究重點為民事契約、侵權行為、德國民法、比較民法、消費者保護等議題；參與政府消費者保護及法官、檢察官評鑑工作。

黃昭元專長為憲法類、國際法類，在大學主要講授憲法、國際公法等課程，主要研究重點為司法違憲審查、平等權、人權理論、國際人權、國家地位等議題；參與政府人權諮詢工作，提供人權維護意見。

廣告
  • 總統府1日舉行公布司法院正、副院長被提名人及大法官被提名人記者會，圖為正、副院長被提名人許宗力（左）、蔡烱燉（右）。（記者方賓照攝）

    總統府1日舉行公布司法院正、副院長被提名人及大法官被提名人記者會，圖為正、副院長被提名人許宗力（左）、蔡烱燉（右）。（記者方賓照攝）

  • 副總統陳建仁今天上午召開記者會，宣布提名前大法官許宗力和最高法院法官蔡烱燉為司法院正副院長，並宣布5名大法官被提名人。（資料照，記者簡榮豐攝）

    副總統陳建仁今天上午召開記者會，宣布提名前大法官許宗力和最高法院法官蔡烱燉為司法院正副院長，並宣布5名大法官被提名人。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司法院 大法官 蔡炯墩 許宗力
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：司法院正副院長獲正式提名 大法官名單出爐


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.