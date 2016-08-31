海基會董事長 前外交部長田弘茂接任

2016-08-31 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文上任百日，海基會董事長職務人選今日確認，將由前外交部長田弘茂接任。

總統府發言人黃重諺今（31）日表示，海基會董事長職務，將由前外交部長田弘茂接任。田弘茂現為國策研究院文教基金會董事長，曾擔任國策顧問、外交部長及駐英國代表。