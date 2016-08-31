高雄市議員陳明澤涉賭？ 民進黨要組調查小組了解

2016-08-31 11:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕高雄地檢署檢察官昨在前民進黨高雄市議員陳明澤住處後方鐵皮屋，破獲大型職業天九牌賭場，陳明澤也在現場被查獲。對此，民進黨表示，秉持毋枉毋縱的精神，支持檢警全力偵辦。

陳明澤是現任民進黨籍的高雄市議員，已經連任四屆，他出身湖內，屬於實力派的地方型民代，陳明澤今天受訪表示，是母親在1個月前出租給蔡姓房客要當倉庫使用，用途為何，他不清楚。

對此，民進黨發言人黃適卓今日表示，若黨員確實涉及違紀之情事，傷害黨的形象，一律嚴懲，決不寬貸。黃適卓表示，黨秘書長洪耀福已責成組織部及高雄市黨部針對此案組成調查小組進行了解，檢具相關事證後，送下週中常會討論。