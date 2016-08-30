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賄選連坐罰 花蓮國民黨累犯3次遭罰315萬

2016-08-30  21:20

〔記者王錦義／花蓮報導〕103年地方9合1選舉，國民黨所提名的花蓮縣秀林鄉民代表候選人王金福因賄選遭判刑2年6個月確定，選委會今召開會議，依據選罷法連坐處分推薦政黨，決議裁處國民黨花蓮縣黨部95萬元罰鍰，這也是國民黨在該選舉中因候選人涉賄第3次遭罰款，3次罰款合計315萬元。

縣黨部主委張逸華說，會依據選委會的裁罰規定繳納罰鍰「依規繳納」。縣選委會指出，依據選罷法第112條規定，政黨推薦候選人，對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，遭判處有罪確定者，按其確定人數，各處推薦的政黨新臺幣50萬元以上、500萬元以下罰鍰，由於國民黨累犯，經監察小組、委員會議裁定通過，處以95萬元罰鍰，若有異議，可提出申訴。

國民黨提名的王金福參加103年11月29日秀林鄉第1選區鄉民代表選舉，卻在10月中旬，以每票1000元價格，透過配偶、樁腳向具有投票權的選民行賄，約定投票支持王金福遭警調人員查獲；花蓮地方法院一審依違反選罷法判處2年6個月，褫奪公權4年，王不服上訴，花蓮高分院法官認為賄選為敗壞選風的主要根源，影響選舉公正性與社會風氣，扭曲選舉制度尋求民意的真實性，維持原判並定讞。

縣選委會收到法院判決後，依據政黨連坐受罰事件裁罰基準規定，政黨推薦候選人參加鄉民代表選舉，裁罰金額為45萬元以上；候選人經判刑確定，裁罰最低金額為40萬元，但由於國民黨累犯，在該次選舉中已累計第3件，縣議員1件、鄉民代表2件，因此加重10萬處罰，最後經決議通過處以95萬元罰鍰。

國民黨另2件受連坐罰為前瑞穗鄉民代表會副主席徐成國，獲國民黨推薦參選花蓮縣第7選區縣議員，卻被查獲以每票1000元賄選，法院依違反選罷法判處徐成國有期徒刑2年、褫奪公權5年確定，選委會裁罰國民黨115萬元；第2件則是卓溪鄉民代表候選人張秀春，因賄選、虛偽遷徙戶籍增加選舉權人等違反選罷法，2罪遭判刑2年6個月，褫奪公權4年，選委會裁罰105萬元。

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  • 花蓮國民黨因候選人涉賄3次，共遭罰款合計315萬元。圖為中國國民黨花蓮縣黨部。（資料照，記者王錦義攝）

    花蓮國民黨因候選人涉賄3次，共遭罰款合計315萬元。圖為中國國民黨花蓮縣黨部。（資料照，記者王錦義攝）

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標題：賄選連坐罰 花蓮國民黨累犯3次遭罰315萬


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