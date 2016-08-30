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里約帕運將登場 小英臉書為選手加油

2016-08-30  17:46

〔即時新聞／綜合報導〕里約奧運告一段落後，2016年帕拉林匹克奧運（殘障奧運）也將在里約登場，總統蔡英文今（30日）在體育署為台灣隊進行授旗典禮，也在臉書上為台灣選手加油，承諾將積極推廣身心障礙運動。

蔡英文臉書介紹，「帕運會」的舉辦，是要讓全世界了解身心障礙運動的意義，身障者在運動競技當中的表現，不僅挑戰自我極限，也鼓舞了人心。

蔡總統也在臉書承諾：「我們將積極推廣身心障礙運動，建立更完善的政策和制度，逐步擴大參與人口。」，希望讓更多人能夠了解、協助及參與身心障礙運動的推廣。

蔡英文也預祝參加帕運會的13位台灣選手，都能發揮最好的實力，取得最佳的成績，「請大家為他們加油！」

蔡英文臉書：

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  • 總統蔡英文（左）30日出席2016年里約帕奧授旗典禮。（記者簡榮豐攝）

    總統蔡英文（左）30日出席2016年里約帕奧授旗典禮。（記者簡榮豐攝）

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