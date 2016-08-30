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李全教被判當選無效 二審：判決定讞、無翻盤機會

2016-08-30  16:11

〔記者王俊忠／台南報導〕停職中的南市議長李全教，其市議員選舉民事當選無效之訴，今天下午三點二審宣判李當選無效定讞，李於宣判起喪失議員與議長資格。台南高分院發言人沈揚仁說明，此案不僅判決確定，且此案不得「聲請再審」，是當選無效確定案很特別的法律規定。

沈揚仁的說明，等同李全教在市議員與議長資格的爭取戰中，完全無翻盤機會。

沈揚仁表示，二審宣判認同一審判決，黃澄清是李全教重要競選幹部，李麗華、康清良分別是李全教選區望明里競選活動負責人、聯絡人。

黃澄清在李競選總部取得賄款，指示李麗華、康清良以發放工作費、涼水費、造勢費等名目，按照行賄名冊向李順發等人買票，應於事前經李全教授權或同意或不違背李的本意，據此，李全教應就上述競選團隊成員所為的賄選行為負責，本件賄選行為符合當選無效要件，依法判李全教市議員當選無效，李全教上訴沒有理由。

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  • 台南高分院發言人沈揚仁說明李全教市議員當選無效案判決理由。（記者王俊忠攝）

    台南高分院發言人沈揚仁說明李全教市議員當選無效案判決理由。（記者王俊忠攝）

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