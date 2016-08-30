農產公司政治角力 柯：很少把手伸進去

2016-08-30 12:15

〔記者郭安家／台北報導〕台北農產運銷公司長期被雲林縣前縣長張榮味掌握，總統蔡英文上任後，將改派農委會董事，傳出將與北市府合作，由蔣玉麟出任農產公司總經理。對此，台北市長柯文哲今上午於市政會議後記者會表示，董監事會人事更迭滿正常的，改選以後要換總經理，還是回到公司治理，市府沒干預、很少把手伸進去，

柯文哲強調，人事更迭還是一種公司治理，董監事選舉那也是治理的醫腫，農產公司原本泛藍系統的總經理韓國瑜「是很好人才」，會請韓來市府工作，韓辭職以後，董監事則會另外選。