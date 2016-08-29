女力崛起！台灣女性政經參與優於日韓

台灣今年不但選出了第一位女性元首，而且近年女性在職場上發揮的空間越來越大。圖為總統蔡英文（右）日前出席李登輝基金會舉辦的「人民直選總統暨臺 灣民主發展二十週年」研討會。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-08-29 15:17

［記者吳柏緯／台北報導］台灣今年不但選出了第一位女性元首，而且近年女性在職場上發揮的空間越來越大，擔任民意代表、主管職的比例越來越高，對於國家的政經政策有極大的影響力。勞動部表示，近10年來我國女性在政經參與情況優於同處亞洲之日本、韓國，不過與歐美主要國家相比，仍有成長空間。

根據勞動部今天公布的台灣女性政經參與概況，2015年台灣就業者擔任民意代表、主管及經理人員共38.7萬人，其中男性占74.7%、女性占25.3%，雖然女性占比低於男性，但比2005年女性占16.3%，大幅增加9個百分點。

女性專業人員與技術員及助理專業人員，去年人數分別達72萬7000與99萬3000人，較10年前成長47.8%與44.8%。

若觀察女性在各工商團體的決策影響力，2015年各級農會主管階層女性所占比率為46.9%；工會理事、監事女性所占比率為30.3%；中小企業負責人女性所占比率為36.6%；公開發行及興櫃公司董事女性占12.6％。目前雖仍低於男性，惟女性已擁有發揮及成長的空間。

2016年台灣除了誕生首位女性總統外，民選首長女性比率亦創歷年新高，達15.8%，較2005年之6.7%；政務人員女性比率從2005年12.0%上升至2015年之19.7%；簡任高階官員女性比率，也由2005年之18.8%升至2015年之30.6%。

2015年主要國家就業者擔任「民意代表、主管及經理人員」女性之比率以美國占43.6%最高，其次為瑞典39.5%，台灣為25.3%，雖低於歐美主要國家，但高於亞洲日本之12.5%、韓國之10.5%。「專技人員」部分，冰島和美國女性比率較高，均占57%，我國為50.8%，高於法國（50.5%）、英國（49.2%）、荷蘭（48.7%）等歐洲國家，亦高於亞洲之韓國（48.1%）、新加坡（47.6%）、日本（46.9%）。