小英上任3個月 台灣民意基金會打分數61.28
2016-08-29 10:37
台灣民意基金會今日舉行民調發表會，對蔡總統 3個月執政打 61分。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣民意基金會今日舉行民調發表會，比較三個月來人民對總統蔡英文執政表現的滿意度，發現整體滿意度雖下降了17.6%，但仍受到超過半數民眾的肯定支持，而關於特偵組存廢問題，民眾看法各異。
台灣民意基金會指出，對於蔡英文三個月來的施政表現，民眾給予61.28分，其中18%人民對於蔡英文處理國事及重大人事安排與政策方面表示不認同，民意下降的現象反映出新政府的總體施政還有進步空間。
處理兩岸關係方面，過半數人民力挺蔡英文，但仍有4成人民不滿意蔡英文的表現，而對於蔡英文的經濟表現，表示滿意與不滿意的民眾各佔4.6成，台灣民意基金會表示兩岸關係和經濟方面的民意變化較大，政府應多注意。
關於特偵組存廢，台灣民意基金會表示，蔡政府將「廢特偵組」列入司法改革議程，將面對特偵組及國民黨的強烈反對，現今民眾對此議題看法各異，43%民眾認為應繼續維持，37.4%認為該盡快廢除，其餘則表示很難說、沒意見，甚至拒答，建議政府強力說服社會大眾，爭取民意。
本次調查由台灣民意基金會負責問卷設計、研究發現解讀、報告撰寫、及相關公共政策意涵解析；山水民意研究公司負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間為2016年8月22日至24日，以全國為範圍的20歲以上成人；抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1076人，在95%信心水準下，抽樣誤差正負2.99%。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構，經費來源是台灣民意基金會。
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