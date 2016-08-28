| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

防肥貓高官！退輔會轉投資事業改革出爐

退輔會主委李翔宙說，為回應各界期待，退輔會已大力改革轉投資事業高階經理人的遴選機制。（資料照，記者劉信德攝）

2016-08-28  11:11

〔記者羅添斌／台北報導〕退輔會轉投資事業過去屢遭朝野立委批評為「獨厚退將」、「肥貓高官」，退輔會主委李翔宙今天指出，為回應各界期待，退輔會已大力改革轉投資事業高階經理人的遴選機制。他說，以近期遴選的12位高階經理人為例，其中延攬民間專才出任、退將出任，以及校級軍官出任，約各占3分之1。

李翔宙並表示，另一項改革的重點，是軍職轉任人員，於就任時辦理自願停支退休俸及18％優惠存款利息，離職後恢復支領，以杜絕支領雙薪爭議。

根據退輔會資料顯示，在這12位高階經理人中，在欣湖、欣屏天然氣及榮民製藥等公司已開始出現有「上校退伍軍官」轉任轉投資事業單位高階經理人職務，打破過去長期由「將官」層級出任的規定；另在泛亞工程、欣欣大眾、國華欣業等公司，均延攬民間專才人士擔任董事長或總經理。

修正要點擴大遴選範圍

退輔會轉投資事業眾多，但過去的高階經理人人事安排因獨厚退役將領出任，並未擴及校級退伍軍官，薪水高加上績效不如預期，因此屢屢遭到朝野立委批評，李翔宙在520出任退輔會主委後，即著手改革轉投資事業高階經理人遴選制度。

李翔宙今天指出，退輔會大力改革遴選機制，已修正退輔會董監管理要點，並擴大遴選範圍，廣納民間專業人士，強化轉投資事業的營收效益，以增加國庫收入，挹注輔導就學就業所需經費。

在具體改革措施上，他說，近期遴選12位具領導管理及相關專業學能人員，推薦至轉投資事業擔任高階經理人，其中將級、校級及民間專業人士約各占3分之1。

年度績效未達標就解任

李翔宙並說，退輔會已要求加強高階經理人的績效考核，過去是讓他們做滿1任，並決定是否延任1年，「但現在是，每年都要看績效，年度績效未達標準者，就會予以解任」；但李翔宙也說，績效好的高階經理人，任期以3年為原則，營運管理績效若達特優者，會專案檢討再延1年，做為肯定。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李翔宙 肥貓 退輔會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
熊寶貝越式春捲
鮭魚時蔬濃湯
如何挑新鮮鎖管？
省水大作戰
轉寄

標題：防肥貓高官！退輔會轉投資事業改革出爐


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月28日‧星期日‧丙申年七月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.