防肥貓高官！退輔會轉投資事業改革出爐
退輔會主委李翔宙說，為回應各界期待，退輔會已大力改革轉投資事業高階經理人的遴選機制。（資料照，記者劉信德攝）
〔記者羅添斌／台北報導〕退輔會轉投資事業過去屢遭朝野立委批評為「獨厚退將」、「肥貓高官」，退輔會主委李翔宙今天指出，為回應各界期待，退輔會已大力改革轉投資事業高階經理人的遴選機制。他說，以近期遴選的12位高階經理人為例，其中延攬民間專才出任、退將出任，以及校級軍官出任，約各占3分之1。
李翔宙並表示，另一項改革的重點，是軍職轉任人員，於就任時辦理自願停支退休俸及18％優惠存款利息，離職後恢復支領，以杜絕支領雙薪爭議。
根據退輔會資料顯示，在這12位高階經理人中，在欣湖、欣屏天然氣及榮民製藥等公司已開始出現有「上校退伍軍官」轉任轉投資事業單位高階經理人職務，打破過去長期由「將官」層級出任的規定；另在泛亞工程、欣欣大眾、國華欣業等公司，均延攬民間專才人士擔任董事長或總經理。
修正要點擴大遴選範圍
退輔會轉投資事業眾多，但過去的高階經理人人事安排因獨厚退役將領出任，並未擴及校級退伍軍官，薪水高加上績效不如預期，因此屢屢遭到朝野立委批評，李翔宙在520出任退輔會主委後，即著手改革轉投資事業高階經理人遴選制度。
李翔宙今天指出，退輔會大力改革遴選機制，已修正退輔會董監管理要點，並擴大遴選範圍，廣納民間專業人士，強化轉投資事業的營收效益，以增加國庫收入，挹注輔導就學就業所需經費。
在具體改革措施上，他說，近期遴選12位具領導管理及相關專業學能人員，推薦至轉投資事業擔任高階經理人，其中將級、校級及民間專業人士約各占3分之1。
年度績效未達標就解任
李翔宙並說，退輔會已要求加強高階經理人的績效考核，過去是讓他們做滿1任，並決定是否延任1年，「但現在是，每年都要看績效，年度績效未達標準者，就會予以解任」；但李翔宙也說，績效好的高階經理人，任期以3年為原則，營運管理績效若達特優者，會專案檢討再延1年，做為肯定。
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