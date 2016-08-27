當選花蓮市長 魏嘉賢：絕不會讓鄉親失望
魏嘉賢得知勝選後，開心抱著妻女準備向市民謝票。（記者王峻祺攝）
［記者王峻祺／花蓮報導］綠地變藍天！國民黨籍魏嘉賢突破民進黨重圍，成功為藍營攻下花蓮市，一舉收復失土，長達10年的問政資歷終獲市民肯定，以1萬7900多票大贏前花蓮市長田智宣的遺孀、民進黨候選人張美慧，一夕翻轉綠地版圖，讓花蓮市重返「藍天」。
民進黨自520全面執政後，藍營拿下彰化田尾鄉長補選首勝，第二戰的花蓮市長補選，更被國民黨視為能否止跌回升的重要指標，黨團由上而下全力輔選魏嘉賢，黨主席洪秀柱更抱著「必勝決心」，多次南下花蓮助選。
擔任縣議員起家的魏嘉賢，以10年問政資歷及年輕、誠懇的形象，「名正言順」獲得黨內提名，參選期間「打不還手、罵不還口」，忍辱「魏家負面傳聞」，並將選戰主軸拉回「愛花蓮」。
魏嘉賢競選過程一路與太太吳韻晨放低姿態，徒步走遍花蓮市45里，他的誠意及決心也反映在市民選票上，以17923票，擊敗綠營勁敵張美慧，大贏近4千票，將接續已故民進黨籍前花蓮市長田智宣剩下的2年多任期，替國民黨打了一劑強心針。
「2年4個月的時間不長，但我會當作4年來努力打拚！」魏嘉賢說，感謝花蓮市民讓他能夠「應徵」上市長這份工作，這是一份職務、責任，未來也將延續前任市長好的政策，絕對不讓鄉親失望，更會努力爭取所有市民的認同，凝聚花蓮這個家。
他強調，十年從政始終如一，一本初衷為民服務，參選期間曾經有過低潮，但感謝有市民及家人陪伴走過，其中更多次「受辱」，仍一起選擇欣然接受，未來市政必定會相當辛苦，但有信心絕對會一一克服。
他說，國民黨此刻雖然贏了這場選舉，但還有更多重要的事情需要即刻努力，必須以最誠懇的態度邀請市民團結一心，讓一切事物回歸市政、基本面，並與花蓮縣一同合作，讓花蓮市再躍進，成為花蓮人的驕傲。
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