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跨性別宣告的唐鳳 政黨、性別欄都填「無」

2016-08-27  14:01

〔記者李欣芳／台北報導〕準行政院政務委員唐鳳人事案日前公布後，引發外界關注其跨性別議題。由於唐鳳過去曾進行跨性別宣告，她透過網路答覆媒體提問「身分證性別欄已經轉換了嗎？」時則說：「我在行政院人事資料表上，政黨欄和性別欄填的都是『無』」。

唐鳳今年35歲，原名「唐宗漢」的她，曾在25歲時進行改名和跨性別宣告，當時她在部落格寫下：「不管現在、過去或未來，我很樂意大家用女性的名詞來稱呼我。」。

媒體在網路平台詢問唐鳳，「希望這個問題不會冒犯到你個人隱私，請問你的身分證性別欄已經轉換了嗎？未來願不願意為跨性別議題也發發聲？」。

唐鳳答覆提問表示，「沒有冒犯。我在行政院人事資料表上，政黨欄和性別欄填的都是『無』」。

至於身分證，唐鳳說，目前內政部提出的說明是「將在相關法律完成正式修法後，才能依法實施」。

被詢及是否為跨性別議題發聲？唐鳳說：「這和我的政務工作無關，但會以個人身分持續關注」。

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  • 唐鳳表示，在行政院人事資料表上，政黨欄和性別欄填的都是「無」。（資料照，記者廖振輝攝）

    唐鳳表示，在行政院人事資料表上，政黨欄和性別欄填的都是「無」。（資料照，記者廖振輝攝）

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