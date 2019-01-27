〈北部〉內灣、尖石風景區 春節請走替代道

2019-01-27

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕春節九天連假期間，新竹縣內灣、尖石風景區，預料將湧入大批遊客。新竹縣警察局橫山分局針對易壅塞道路規劃替代道路疏導車流，並將編排員警及義交在台三線、十分寮路口指揮交通、擺設三角錐實施分流，避免轉彎及直行車輛打結，呼籲用路人配合。

據警方規劃，往內灣地區的遊客，由十分寮路口沿一二○號縣道進入內灣風景區；往尖石地區的遊客，由台三線六十九點八公里新興（仁愛）街平交道路口↓竹三十五線（接水防道路）↓左轉永豐橋→由內灣進入尖石風景區。

警方提醒夜間減速勿酒駕

至於尖石往內灣道路，在上午十點至下午四點最易壅塞，可改道行駛替代道路，有兩條路線：

替代道路一：左轉內灣大橋↓右轉內豐道路↓水防道路↓ 右轉竹三十五線（增昌橋）↓ 仁愛街或水防道路↓台三線。

替代道路二：內灣↓左轉永豐橋↓右轉水防道路 ↓右轉竹三十五線（增昌橋）↓仁愛街或水防道路 ↓台三線。

橫山警分局長王文生提醒民眾注意行車交通安全，尤其夜間視線較差，請開啟車燈並減速慢行，切勿酒後駕車。

竹縣柑桔展售推免費公車

此外，新竹縣柑桔展售暨茶花展，昨起兩天在縣府前廣場與大廳舉辦，縣長楊文科表示，縣府在春節期間推出五條免費公車路線，供民眾在大年初二到初六（二月六日到十日）搭乘。

五條路線分別是新竹高鐵站—九芎湖休閒農業區、新竹高鐵站—六福村主題遊樂園、新竹高鐵站—小熊博物館、新竹高鐵站—新豐紅毛港、竹東火車站—內灣（尖石）。

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