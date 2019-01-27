〈中部〉春節微旅行 嘉義農村深度遊

2019-01-27

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣各鄉鎮市近年來流行推廣輕旅行，如鹿草鄉、大林鎮等有民間團體或個人在推動，可組團報名由專人解說，或是提供詳細行程讓遊客參考，春節九天連假來個一日主題性旅遊輕鬆玩，同時深入瞭解地方人文特色。

鹿草、大林 賞蘭遊廟嘗火龍果

鹿草鄉鹿草數位機會中心推廣地方產業文化，主力推手南靖國小校長曾俊銘設計多種一日遊旅程，如參觀鹿草文化學堂、八十二年歷史的日式建築鹿草鄉立圖書館，再與研帥蘭園、和興紅龍果園安排旅客參觀蝴蝶蘭和DIY盆栽或品嘗紅龍果特產，擁有清代古匾、武舉人旗杆座的重寮村聖德宮，則是較少人知的宗教文化景點，中心定期舉辦旅遊，官網公開旅遊行程供民眾參考。

大林鎮民代表江明赫推動大林小旅行，在臉書上公布小旅行日期及行程，以大林火車站為起點，參觀台鐵站長宿舍、南榮行、萬國戲院、大林菜市場、文創眼鏡行十信視界、泰成中藥店等周邊景點，每個月舉辦一到兩場，講解大林的歷史、建築特色、地方風情及人文故事等，走一趟約三小時，民眾接著可前往明華濕地、大林糖廠，或到大埔美精密機械園區的卡羅爾銅管樂器觀光工廠、老楊方城市方塊酥觀光工廠等參觀。

布袋、東石 看鳥吃海鮮觀夕照

嘉義縣沿海一到二月還有候鳥黑面琵鷺、琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨等棲息，遊客上午可先到布袋高跟鞋教堂旅遊、吃海產，下午園區內有仙履奇緣AR實境可體驗，再前往東石自然生態館參觀，到東石鰲鼓濕地北堤沿著堤防共八個賞鳥亭欣賞野鳥，肉眼可見大白鷺、蒼鷺等，或用望遠鏡觀察黑琵、鸕鶿，賞鳥行程通常為兩小時，傍晚可登上堤防欣賞夕陽。

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