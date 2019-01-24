〈南部〉南高屏優質農產品 外銷啟航

2019-01-24

〔記者羅欣貞／屏東報導〕外銷台灣農產不能單打獨鬥，屏東縣整合南高屏三縣市農產品，盼以團體戰方式穩定供貨出口市場，今年新春首發貨櫃昨天在高樹鄉農會封櫃啟航，蓮霧、蜜棗、番石榴及楊桃等共四貨櫃、二十二噸，將銷往香港、新加坡及中國等地。

蓮霧、蜜棗、番石榴及楊桃共22噸

屏東縣長潘孟安、農委會國際處長洪忠修、農糧署署長胡忠一等人，昨天出席「台灣優質鮮果外銷封櫃」儀式；縣府強調，屏縣是全台重要水果產地，縣府近幾年全面規畫佈局，以因應各國市場不同需求，除持續外銷鄰近的日本、韓國、香港及中國，更將觸角伸及杜拜、加拿大，以鳳梨為例，二○一五年起連續三年外銷量達八千公噸，去年更倍數成長，達到一萬九千多噸。

將銷往香港、新加坡及中國等地

潘孟安指出，受到暖冬氣候影響，水果產量增加，為提早因應產期集中與市場需求，縣府去年底啟動出口作業，迄今已外銷一百二十六噸、三十三貨櫃的水果，此次外銷蜜棗與高樹鄉神農獎農友潘志民合作，將如蘋果般的優質蜜棗裝櫃外銷，此外更有台南、高雄產品，蓮霧及番石榴來自屏東與高雄，楊桃除了屏東，也產自台南。

農糧署長胡忠一表示，去年全台生鮮水果外銷產值創下二十年新高，期待屏東縣共同合作外銷的經驗，將台灣鮮果導入各國市場，打出品牌形象，提升農民收益。

縣府農業處表示，本次封櫃出口外銷的水果共四貨櫃，其中兩貨櫃為蜜棗。

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