〈北部〉（桃園）月眉水巡隊 夫妻「兩人三腳」走透透

2019-01-24

〔記者李容萍／大溪報導〕大漢溪擁有廣大的自然濕地，是桃園絕佳的生態教室，也是攝影師的私房景點，成軍四年的大溪區月眉社區水巡隊，現有廿八名隊員包括七對夫妻檔，他們每週固定巡查，也致力推廣環境教育，將大溪的自然生態和在地文化資源串連起來，且逢好天氣或假日，遊客在濕地、堤防道路留下的垃圾也多，水巡隊員值勤認真、用心，獲環保局評選為桃園市水環境巡守隊最高榮譽的「守護獎」、獲頒獎勵金廿五萬元。

成軍4年獲守護獎 幼童也是固定班底

水巡隊的夫妻檔中，六十八歲隊員李後旺暱稱阿旺哥，原在大溪市場賣菜，十二年前因右大腿惡性腫瘤截肢剩一條腿，仰賴柺杖代步，此後就鮮少出門，他說，長期在家休息、心情不會好，都快悶出憂鬱症了，直到三年前跟著妻子呂玉女加入巡守隊，除非下大雨，凡是能走的地方，他都跟著隊員一起走，沿途清除垃圾、守護水環境，心情也轉變得更有活力。水巡隊總幹事廖春景說，阿旺哥和阿旺嫂是水巡隊的固定班底，堪稱是最支持環保的「兩人三腳」。

水巡隊還有一對祖孫檔，仍就讀幼稚園大班的小小義工「侑侑」，三歲就跟著阿公沈啟崇、阿嬤李秀卿一起水巡，祖孫三人每週有二至三天是天剛亮就出門巡查，上午八點時返家再分頭上班、上課。

李秀卿說，「侑侑」平時看到有人亂丟垃圾就會告狀對方不愛地球，而大漢溪區段有許多埤塘及水圳，比較常見的問題是紅火蟻，隊員們對防治紅火蟻相當有心得，平時會攜帶環保藥劑，隨行的「侑侑」一發現蟻窩就會通知阿公、阿嬤趕快噴藥處理，堪稱是環保小尖兵！

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