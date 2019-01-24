〈北部〉（桃園）呂理德接掌環局：循環經濟 產業環保並進

2019-01-24

記者謝武雄／專訪

新任的桃園市府環保局長呂理德昨上任，他接受本報專訪表示，桃園是工業大城，對於空氣污染將朝總量管制、減量協商方向努力；水污染部分，除配合污水下水道系統建置，推動礫間系統，也會對南崁、新街、埔心等主要溪流持續推動總量管制；且會配合「循環經濟」的產業發展方向，讓產業與環保並進，達到永續發展的目標。

呂理德表示，桃園是工業起家的城市，工廠基本上都有排放，未來會引進美國產業觀念，給廠商時間改善，但改善期限一到就會嚴格執法，絕不放水，另配合產業轉型，桃園工業將朝綠能、低碳、永續等「循環經濟」的方向發展，未來的產業將與環保並進，達到永續經營目標。

水污管制 排放標準加嚴

呂理德說，河川污染改善部分，由於民生廢水未經處理排入河川約占河川污染的七到八成，因此在污水下水道系統全面建構完成前，會透過礫間系統來改善民生廢水水質。此外，桃園市南崁溪、新街溪、埔心溪已實施總量管制，這三條河川的一級管制區禁止含銅產業新設，包含印刷電路板、電鍍、電線電纜等產業，而二級管制區則是將排放標準加嚴。

空污改善 大廠減量協商

空污改善方面，將持續推動總量管制、減量協商。呂理德說，所謂總量管制，就是限制空污排放總量，將對前廿％的排放大廠進行減量協商，因為這廿％大廠占桃園總排放的八成，環保局會給廠商時間改善排污設備，達到排放減半的目標，尤其是國營企業更是標竿，目前桃園煉油廠、大潭電廠都已達成減量協議，未來會督促這些達成協議的工廠，按照協議內容減量。

呂理德表示，他長期在中央大學任職，非常清楚桃園空氣品質不佳，尤其是中壢酸雨相當嚴重，目前動不動還有PM2.5超標的紅爆，防制空污也成為市民關心的議題，未來除要求工廠排放改善，而汽、機車也是重要污染源，將推廣民眾使用電動車，持續加強二行程機車汰換。

藻礁三接 一定嚴格把關

呂理德說，環保局是市府最大局處，僅環境稽查大隊就有逾二千五百人，而海岸管理處業管的觀新藻礁、許厝港濕地也都是各界關切的，尤其牽涉到觀新藻礁的中油觀塘第三天然氣接收站（三接），若三接環評過關，未來的施工過程中，市府一定會嚴格把關，不容許對環境、生態造成破壞。

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