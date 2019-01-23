〈中部〉《台中》山手線負擔比 王義川：中市不承諾恐「白搭」

2019-01-23

〔記者張菁雅／台中報導〕大台中山手線經費是否由中央全額補助，引起交通部長林佳龍與台中市長盧秀燕隔空交戰。盧秀燕廿二日表示，山手線計畫是林擔任台中市長時提出的，「林市長」四年任內無法興建，應該是為經費所苦，希望林能在交通部長任內實現，全額補助大台中山手線。

必須符合前瞻補助要點

前市府交通局長王義川在任內完成大台中山手線計畫，對於補助比例爭議，他表示，各縣市都在爭取前瞻基礎建設計畫補助，而中央補助款就這麼多，因此，前瞻基礎建設計畫申請要點中有規範地方政府負擔比例，要求縣市政府具體承諾配合款，台中市負擔比例是廿五％，中央負擔七十五％，且地方必須完成都市計畫變更，如果不具體承諾，交通部不會同意補助。

如果盧秀燕連廿五％的配合款都不出，王義川說，就要送新計畫，若不符要點，建設恐怕無限延期。

而盧秀燕仍希望中央全額補助大台中山手線經費，林佳龍則請市府提出新計畫，並強調，「自己是台灣的交通部長，不只是為了特定地方縣市的主張」。

盧：鐵路高架化曾獲全額

盧秀燕指出，昨天看到一篇讀者投書，提到按照「鐵路法」，鐵路是中央的財產，所以全台灣的鐵路應該由中央興建。過去「林市長」在四年任內一直沒有辦法把山手線蓋起來，應該也是為經費所苦，既然他現在高陞當交通部長，相信他一定會在任內實現計畫，全額補助台中市，讓山手線早日興建。

盧秀燕也強調，前交通部長毛治國全額補助台中鐵路高架化，成為台中市這十年最重大的建設，加上「鐵路法」的規定，如果只有山手線要由地方幫忙出錢，市議會、市民應該不會同意。

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