〈中部〉《台中》中國霾害空品不佳 市府又怪中火

2019-01-21

〔記者陳建志、蘇孟娟、黃鐘山／台中報導〕台中市空品測站昨大多呈現橘色（對敏感族群不健康）至紅色（對所有族群不健康）等級，環保局啟動應變措施，包括要求台中火力發電廠降載，未來會持續要求中央及台電進行實質的降載減排。

台中電廠：境外污染 中火非主因

台中電廠表示，昨天有三部機組因歲修、環保工程未發電，已減少發電一六五○ＭＷ（百萬瓦），其他機組未再特別進行降載，認為此次污染是境外移入和國內的移動、固定污染源造成，台中電廠並非主因。

環局：大陸冷氣團夾帶中國污染物

環保局表示，依據環保署監測，大陸冷氣團移動夾帶中國境外污染物影響台灣及境內排放污染影響，台中昨日空品不良，即啟動應變措施，包括通報中火等大型污染源配合減排並加強巡查等。

環保局長吳志超表示，依據環保署預報，這波空氣品質不良受到中國霾害及境內產生污染影響，還會持續一至二天，將持續監控空氣品質狀況並執行應變作為。

台中天空灰濛濛，ＮＧＯ工作者江慶洲上午即在臉書貼出不是紫就是紅的空氣盒子網頁說「看不見大肚山的台中空氣品質」。網友David Lin批評說：「市長換人空污依舊有騙選票之嫌～」網友張鈺則說：「空氣污染一直是工業化下的產物，除非大家覺醒改善。」

盧秀燕：中火老舊機組要停機除役

市長盧秀燕又再度指出，兼顧空品和發電的需求，將持續要求中火部分老舊機組應除役停機，日前已在行政院會數次反映地方民意，表達市府對抗空污的決心，市府正積極與中央聯繫後續協商，盼有所進展。

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