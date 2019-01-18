〈南部〉鐵道變綠廊 高市擬打造15公里「水」公園

2019-01-18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化通車後，高市推動長十五公里、面積七十一公頃的綠色園道，水利局規劃為「微滯洪」，打造世界級的海綿城市示範場域，不但提高沿線住家的防洪排水標準，更成為全國最大的「水」公園。

高市針對鐵路地下化的原有鐵道規劃為綠色園道，從左營高鐵站到鳳山大智陸橋，全長十五公里、面積七十一公頃，沿線只保留民族陸橋，將拆除維新橋等六座橋樑，二月十六日由青海橋開始拆除，後續將分成三區施工。

規劃微滯洪 盼成海綿城市示範場域

由於過去鐵道是市區排水系統的分水嶺，綠色園道橫跨鳳山到左營多區，水利局長李戎威推動防洪治水，將與工務局合作，規劃作為「微滯洪」，對於周邊住家排水有幫助，提高沿線防洪排水標準。

李戎威將打造世界級的海綿城市示範場域，規劃雨水池、各式生態工法等，提供民眾休閒遊憩，力拚今年動工，將採分期、分段施作，趕在明年雨汛期前，由左營區先完工，成為全國最大的水環境教育場域。

將設自行車道 兼具觀光與滯洪功能

另外，綠色園道也規劃自行車道，民眾騎單車就能體驗，未來更與社區結合，由居民擔任解說志工，平時是全國最大的特色公園，更開放學校戶外教學，也能吸引觀光人潮，兼具觀光與滯洪功能。

李戎威表示，已盤點出六十八處易淹水地區，將針對機關、學校用地及公園綠地等，透過降挖等工法，規劃作為「微滯洪」，搭配推動興建滯洪池，打造高雄成為海綿城市。

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