〈南部〉台電不是高雄人爸爸 環團籲停止南電北送

2019-01-17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今年以來有七天是「紅害日」，環保團體昨陳情高市環保局，套用市長韓國瑜曾說過的話：「台電不是高雄人的爸爸」，要求韓市長硬起來出重拳，停止南電北送，停發興達電廠燃煤許可證，並兌現選前五大承諾，以符合民眾期待。

環局長不反對 秋冬零燃煤列選項

環保局長袁中新呼應環團訴求合理，高雄秋冬空品不佳，還要承擔那麼大的發電責任，不反對停止南電北送，針對興達電廠燃煤許可，已提出多個方案評估，秋冬零燃煤也是選項之一，將協調台電研議評估可行性，承諾近期到大林蒲睡一晚；至於大眾運輸免費措施是否延續，市府針對優惠及免費等多個方案，目前研議評估可行性。

促市長硬起來 兌現選前五大承諾

環保團體南部反空污大聯盟、全國交通運輸產業工會等昨陳情市府環保局，高喊「韓市長硬起來」，要求韓市府比照台中市，停止南電北送，停發興達電廠燃煤許可證，並兌現選前五大承諾，雙方達成多項共識，包括林園石化工業區設光化測站、中鋼煤礦砂堆置場室內貯存等。

南部反空污大聯盟發言人李建誠表示，台電自去年底起南部發電量大於用電量，反觀中北部發電量均小於用電量，南電北送日益擴大，增加高雄空污嚴重的負擔，韓市長日前宣示對抗空污必要時要用強制行政手段，南電北送政策不合理，韓市長豈能袖手旁觀？這是他上任第一張市政成績單，環保局應停發興達電廠燃煤許可證，否則不排除抗爭到底。

指不能生活、罹癌大增 賺錢何用

全國交通運輸產業工會理事長顏坤泉指出，「韓式料理只有經濟，那生命呢？」民眾若不能在此生活，或是罹癌率大增，賺錢對高雄人有什麼幫助？要求韓市長快出重拳整治空污；要健康婆婆媽媽團長洪秀菊以台中市防制空污武力全出為例，籲韓市長應有政治擔當，千萬不要自廢武功。

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