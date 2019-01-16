〈中部〉嘉縣爭取「前瞻」治水 獲核定47億元

2019-01-16

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣去年在「八二三水災」受創嚴重，縣府提案爭取前瞻基礎建設計畫補助經費治水，水利署已核定共四十七億元，立委蔡易餘昨邀水利署、縣府官員等，到海區和民眾說明各治理工程；水利署副總工程司張良平表示，將針對淹水區域全面治理，調動全國七個河川局人員辦理工程，改善淹水問題。

水利署︰調動7個河川局 65件工程全面治理

張良平說，水利署已核定嘉義縣六十五件治水工程，單一治水工程無法有效解決淹水，這次在台十九線以西的荷包嶼、考試潭、內田、龍宮溪、金陵等排水系統進行治理，如八二三水災溢堤的貴舍排水將予加寬、整建堤防等，防止再有溢堤，嘉十八線旁治理工程進行排水路改善，將引導水流進入溝渠而不會漫流，多項工程因牽涉用地取得問題，需請地方政府協調。

嘉縣府水利處長林谷樺表示，八二三水災淹水嚴重的東石鄉掌潭、布袋鎮過溝一帶，已在考試潭排水系統設計掌潭過溝排水抽水站，經費八千九百萬元，加上整體區域的抽水站、水閘門、滯洪池等改善。

蔡易餘昨與布袋鎮長陳鳳梅、議員蔡瑋傑等會勘工程時說，八二三水災海區嚴重淹水區域，他向中央爭取到廿四億元經費，部分工程發包中，部分進行用地取得，為讓豪大雨來臨時下游的水能排出，此次爭取兩個大型滯洪池設置在排水系統，分別為布袋鎮新庄排水一．八億元及義竹溪墘排水約一億元，工程用地是台糖土地，已協調完成用地取得，完工後可大量儲水，降低水患。

蔡易餘也說，考量縣府及水利署第五河川局人力有限，短時間不易完成所有工程規劃設計，曾於前行政院長賴清德任內促請協助人力，感謝中央投入嘉縣治水發包設計作業，希望能在兩年內完成各項工程。

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