〈南部〉推廣屏東可可產業 百年教堂變基地

2019-01-14

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東是世界上少數具有栽培能力，又能自行加工、銷售的可可產地，為帶動產業躍進，屏東縣政府昨天在萬巒鄉佳佐天主堂舉辦「可可產業跨域推廣所」動工祈福儀式，荒廢近半世紀的教堂，將以「前店後廠」的概念，成為屏東可可的推廣基地。

以前店後廠概念 客庄跨域合作

「前店後廠」的概念，是指除具有觀光展售功能，還有專業機具進駐，育種、嫁接等栽培技術培訓，及加工、產品研發及行銷等跨域合作。

縣長潘孟安表示，可可跨域推廣所鄰近一八五縣道，周邊有萬金聖母聖殿、五溝水聚落、萬巒豬腳街、萬巒吊橋及吾拉魯滋部落等知名景點，可串聯發展觀光，縣府也將爭取世界巧克力大獎賽（International Chocolate Awards, ICA）亞太區域賽在屏東縣常態舉辦，吸引更多國際人潮。

斥資逾3千萬 佳佐天主堂開工整建

佳佐天主堂位在佳佐派出所旁，是早年佳佐村、佳和村居民的共同記憶，隨著信仰人口外移，天主堂荒廢半世紀，屏縣府取得財團法人天主教會高雄教區同意後，爭取客委會經費與自籌款共三千一百萬元，依教堂原貌整建，並結合客庄意象裝置藝術，將讓教堂重生成為可可產業跨域推廣所。

昨天在天主教高雄教區總主教劉振忠帶領下，縣長潘孟安、立法委員莊瑞雄、地方仕紳、教友們一起開工祈福，預計今年八月完工。

屏東可可帶有烏梅的香酸味，又有微嗆辣，許多國內外專家吃過後都留下深刻印象，近年陸續在世界巧克力大賽中得獎，讓屏東可可價格水漲船高，但過去業者多單打獨鬥，產業發展遇到瓶頸。

種植面積近三百公頃 產業再升級

縣府客務處長陳麗萍表示，屏東可可種植面積近三百公頃，其優勢在於能夠從產地到餐桌（Bean to bar），但昂貴的機具、不同領域的技術，都讓單一業者無法負擔與突破，因此縣府將投入硬體設備與人才培訓，帶動產業升級。

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