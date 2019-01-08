〈台北都會〉世大運籃球館淪外燴場 人行道煮菜挨罰

2019-01-08

〔記者郭安家／台北報導〕繼台北網球中心淪大賣場問題，斥資廿一億元的世大運籃球館也淪外燴場，臥龍里里長邱奕承爆料，教育局上週允許台灣OATH（雅虎母公司）辦尾牙，負責辦桌的喜來登飯店人員在人行道煮飯洗菜、廢水排水溝，洗肉血水污染環境，不滿廿一億元場館沒提升社區質感！台北市環保局將依「廢棄物清理法」開罰；但民眾也質疑籃球館辦桌難道未違反台北市政府OT（營運移轉）委外合約？

造價21億 社區不滿沒提升質感

世大運籃球館由達欣集團關係企業長佳機電工程公司得標，二○一七年十月營運、合約期限至二○二二年九月。記者找到租用管理要點，活動使用項目模糊交代，包括教育、比賽、休閒等，但不限於「社教、藝文、育樂、體育、集會、展覽活動」；未記載是否可辦宴會，但在售票活動章節又規定「不得在觀眾席及展演場內飲食」。

違約否 教局︰須看OT企劃書

對於是否違反合約？教育局回應，還要看OT經營企劃書，並認為該處可辦公益及商業活動，上週尾牙活動若涉及商業溝通聯繫、同歡聯誼、音樂藝文，講白了有些彈性；但仍要重視環境衛生及公安，如有缺失會請主管機關和平實驗國小改善。

邱奕承表示，市府興建世大運籃球館是為振興運動競賽，但教育局外借企業尾牙，外燴業者在人行道煮飯洗菜，環境髒亂、滿地菸蒂，他目睹食物廢水倒進水溝、冒出陣陣白煙，里民則不滿洗肉血水潑向人行道；廿一億元場館沒提升社區質感，反而帶來困擾！

環保局稽查大隊長陳沼舟說，業者人行道烹飪、廢水污染，已開單告發，等對方陳述意見後，將視污染程度開罰，初犯罰一千二百元、最高罰六千元。喜來登飯店解釋，排進水溝的是加熱蒸籠所用的清水，餐點皆半成品，不至於有大量血水潑灑路面，當天有廚餘車、廠商作後續清潔；如有缺失會改進。

台北網球中心 淪大賣場

北市體育場館商業化嚴重，斥資近廿億元的台北網球中心，也因運動人口不多，室內球場陸續改作健身房、舞蹈教室，體育局去年也同意得標廠商讓全聯超市進駐、規劃美食餐廳。

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