〈北部〉新竹縣北埔國小日式宿舍整修 打造龍瑛宗文學館

2018-11-14

〔記者蔡孟尚／北埔報導〕新竹縣北埔國小日式雙併木造宿舍，經縣府公告登錄為為歷史建築，並爭取客委會補助二千五百萬元辦理調查及修復再利用工程，昨天動工，完工後將作為紀念文學家龍瑛宗的「龍瑛宗文學館」。

日治時代台籍作家 就讀北埔公學校

縣府文化局表示，已故的龍瑛宗是日治時代末期重要的台籍作家，他廿六歲時以日文創作處女作「植有木瓜樹的小鎮」，獲得日本《改造》雜誌第九屆懸賞小說佳作推薦獎，登上文壇。

龍瑛宗一九一一年出生於新竹州竹東郡北埔庄，一九一九年進入北埔公學校就讀，這時日式宿舍已興建完成，與他有相當淵源，因此修復再利用後作為「龍瑛宗文學館」，推廣客家文化與龍瑛宗文學，由公部門、學校、社區及龍瑛宗文教基金會共同發揚龍瑛宗文學及北埔文化。

客委會補助2500萬元 明年底完成

縣府文化局長張宜真說，北埔公學校是北埔國小前身，隱身在老街上的公學校宿舍已有百年歷史，爭取客委會補助二千五百萬元調查和修復工程，明年底完成後，將與北埔聚落其他文化資產、地方文化館舍、街角博物館整合，成為一個地方文化生活圈，共同打造北埔老聚落的再生。

張宜真說，北埔公學校日式宿舍見證當時的教育環境與龍瑛宗兒時文學啟蒙的過程，未來將成為龍瑛宗文學的展示空間與教育、推廣、創作基地。