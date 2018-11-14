〈北部〉《桃園》朱梅雪喝藻礁水 「鹹的！」

2018-11-14

〔記者陳昀、魏瑾筠／桃園報導〕備受爭議的藻礁議題也成了攻防焦點，無黨籍候選人朱梅雪一度喝下大潭藻礁海水，喝了一口後說：「嗯，是鹹的！」證明自己重視保育與人民健康的價值，還邀請民進黨候選人鄭文燦「也來一口」，只見鄭文燦面無表情、沒加理會；朱的突然之舉，也引來現場有人傻眼、笑問：「這是蜂蜜檸檬嗎？」

朱梅雪在回覆提問時，拿出兩瓶水，稱說取自石門水庫及大潭藻礁的水，砲轟政府放任廠商污染，造成石門水庫水源愈來愈髒，更讓污染流入海洋，抨擊國、民兩黨。