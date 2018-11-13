〈北部〉宜蘭12場傳統政見會 林姿妙不參加

2018-11-13

〔記者張議晨、江志雄／宜蘭報導〕競選活動明天起跑，首場宜蘭縣長公辦政見發表會明天下午二點在五結國小登場；在各鄉鎮市舉辦的傳統政見會，國民黨候選人林姿妙已表態不參加，其餘四人都會參與；民進黨縣長候選人陳歐珀指出，政見會是驗證候選人論述能力的場合，呼籲林姿妙「不要再躲在新聞稿背後。」

林姿妙陣營說，傳統政見會各陣營動員助勢，易生衝突模楜焦點，將全力聚焦兩場公辦電視政見發表會。

選戰起跑，縣長、縣議員、鄉鎮市長公辦政見發表會，明起至廿一日陸續登場，首站為五結鄉，最後一站員山鄉。宜蘭縣長選舉公辦政見會，每鄉鎮市都會舉辦一場共十二場，電視公辦政見會有兩場，將在十六日、十八日下午兩點舉行。

宜蘭縣長候選人共五位，分別是民進黨陳歐珀、國民黨林姿妙、無黨籍林信華、陳秋境、林錦坤；各鄉鎮市傳統政見會林姿妙不參加，其餘四人均表態參與，電視政見會五名候選人均會出席。

陳歐珀呼籲 勿躲在新聞稿後

「要用論述爭取選民認同！」陳歐珀說，他每一場政見發表會都會參加，親自向縣民說明他對宜蘭的政策、願景與具體作法，不會像林姿妙只會躲在新聞稿後「照稿唸」，或是記者會僅說四十秒就快閃。

至於政見會主軸，陳歐珀指出，宜蘭人關心陽大醫院二期及鐵路高架化等進程，會在政見會說明清楚。

林陣營：專注電視政見發表會

林姿妙競選總部認為，傳統政見會各陣營都會動員大批支持者到場助聲勢，短兵相接容易擦槍走火、模楜焦點，評估後確定不參與，林姿妙將在公辦電視政見發表會，闡述十七篇縣政規劃白皮書精髓，以民生經濟最優先，爭取更多選民支持。