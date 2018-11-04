〈北部〉亂葬崗變身 竹北植物教育園區揭牌

2018-11-04

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣婦幼館旁約一．五公頃、原本雜草叢生的亂葬崗，搖身變成「福爾摩沙百源植物教育園區」，栽種了上萬棵台灣原生植物，昨天揭牌，各界期盼打造成為台灣優先、植物界「諾亞方舟」原生植物的保種基地。

1.5公頃 栽種萬棵台灣原生植物

新竹縣政府表示，這處位於竹北市縣政二路和中山路交界的空間，早年劃設為公墓用地，後來經都市計畫變更為公園用地，但仍變成亂葬崗，經相關單位努力，公告完成遷墓作業，環保局在二○一四年以環境教育為主題著手改造，規劃中正空氣品質淨化區，廣種植物、設置生態步道和裝置藝術。

今年初，經由台灣原生植物保育協會新竹分會會長楊信堯的奔走募款、出錢出力，加上周邊竹北、興安、北興及文化等四里辦公處、財團法人慈心有機農業發展基金會及新竹縣環保愛地球推廣協會等單位號召，將該地翻轉成為國際環境教育園區，縣府也履行對縣民五大環保目標承諾。

園區內分為蜜源植物等9大區域

在台灣原生植物保育協會植樹志工悉心指導下，園區分為九大區域，分別種下海濱植物、民俗植物、香草植物、蜜源植物、誘鳥植物、有毒植物、寄主植物、可食植物及藤本植物等萬餘株台灣原生種樹苗。

這座「福爾摩沙百源植物教育園區」揭牌後，由協會理事長呂文賓示範如何正確種樹，縣長邱鏡淳、竹北市長何淦銘與日本鳥取縣日台親善協會團長山根英明等七名貴賓，與民眾一同植樹造林，寫下祝福及勉勵的話語，珍藏於時光膠囊中，期許在「未來」某一刻與自己的子孫共同分享這美好的回憶。

台灣原生植物保育協會前會長陳世揚表示，種樹之後更重要是維護管理，明年起三年，將辦理志工培訓，邀請學校共同參與，期望此園區成為台灣原生植物示範基地及環境教育示範場域，為未來綠色永續發展奠定基礎。