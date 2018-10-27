〈南部〉被南瓜攻占？ 南美館：萬聖節擺飾

2018-10-27

〔記者洪瑞琴、邱灝唐／台南報導〕甫於廿日開館試營運的台南美術館，館外出現許多萬聖節南瓜 ，鮮明色彩引人注目，白天夜晚都有人拍照打卡，可是有人按讚，應景擺飾添氣氛，但也有人狂酸「南美館被南瓜攻占了」「以為是新開的幼兒園」。

配合商圈萬聖節活動 過幾天就撤走

台南美術館強調，這不是南美館永久設的裝置藝術，而是配合府中街商圈活動邀請參與，因應萬聖節佈置，過幾天就會撤走，而且南美館開館以來有不少親子家庭來參觀，也是考量到「小孩子的世界」，大家都很開心拍照。

社大晁瑞光揶揄文化美感不佳

台南市社區大學環境小組研究員晁瑞光揶揄說，「日本直島美術館有『草間彌生』的南瓜，我們台南美術館有萬聖節南瓜」，南美館為原台南警察署古蹟歷史建築，位在十字路口可是台南重要地標，周遭有台南文學館、孔廟等不同歷史的建築，宛如生活博物館場域，如果只是裝飾，真不知道觀光客會如何看待台南市的文化美感？

商圈理事長：好不好看 見仁見智

不過，也有民眾表示，萬聖節南瓜應景添話題，吸引民眾來參觀，「擺幾天而已，不至於破壞景觀」；也有人建議，好不好看很主觀性，集中擺一起就行，「不要連角落也不放過」！

商圈理事長黃文龍表示，南瓜裝飾是因應萬聖節的擺飾，恰好又遇到南美館開館，所以才執行的合作案，但節慶過後、下週一就會撤掉，並非如外界所稱是長期的擺飾。不過，黃文龍也說，擺飾的好壞其實是見仁見智，像是市府於聖誕節也要在南門路擺上燈飾，不解為何南瓜擺飾會遭針對。