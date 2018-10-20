〈北部〉石門水庫楓半馬 12月1日開跑

2018-10-20

〔記者謝武雄／桃園報導〕「二○一八桃園半程馬拉松─石門水庫楓半馬」將於十二月一日登場，今年提供的跑者名額共五千五百位，日前一開放報名就秒殺；市府昨天舉行記者會，市長鄭文燦表示，未來桃園將發展出十項特色馬拉松賽事，希望能夠結合地景、生態及城市，讓馬拉松成為市民喜愛的活動，也成為最好的體育文化之一。

5500名額 開放報名就秒殺

記者會在體育局舉行，由鄭文燦主持，包括極地探險家林義傑、亞運射擊銀牌選手林怡君都出席；鄭文燦致詞時表示，馬拉松有城市馬拉松、越野馬拉松、城鄉馬拉松等各種類型，由於石門水庫是很好的環境教育場所，「石門水庫楓半馬」可歸屬於生態馬拉松，跑在環湖道路上感受石門水庫風華，也由於沿線有許多楓樹，因此有「楓半馬」的名稱。

楓半馬賽事分為廿一公里半馬組、九．四公里路跑組及四公里休閒組等三個組別，除一般跑者，也適合親子一同參加，總獎金四十四萬元，贈品包括紀念短T-shirt、束口袋、運動毛巾、運動跑襪、完賽長T-shirt、完賽餐盒等。

鄭文燦說，桃園已舉辦多項馬拉松賽事，包括蘆竹濱海馬拉松、新屋海風馬拉松、新屋魚米之鄉馬拉松、中正體育園區日月光馬拉松、青埔議長盃馬拉松、石門水庫楓半馬、龍潭茶馬古道馬拉松等，有的已經形成傳統，未來預計發展出十項馬拉松賽事。