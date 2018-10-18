〈南部〉等了60年 南美館1館開門入厝

2018-10-18

〔記者劉婉君／台南報導〕台南人等了六十年，台南美術館一館昨終於開啟大門、開放民眾進入參觀，吸引大批民眾一早等候入館朝聖，拍照記錄開門入厝的歷史時刻。試營運開幕茶會將於廿日舉行，十二月十五日一、二館正式開館，明年三月以前開放免費入館參觀。

原市定古蹟台南警察署變身一館

南美館為全台首座行政法人美術館，分為一、二館，一館以市定古蹟原台南警察署為基地，涵蓋古蹟棟與新建棟，古蹟外觀在施工圍籬拆除後，一直有民眾拍照、關注。昨天上午，隨著董事長陳輝東、館長潘襎打開大門，與會賓客及想要一睹為快的民眾魚貫而入，共同見證歷史性的一刻。

典藏1900件作品 試營運展出3類作品

南美館自二○一一年籌備至今，目前典藏作品共有一千九百件左右，試營運展覽內容包括「建築修復展」、「作品修復展」及「典藏捐贈展」。建築部分有原台南警察署的舊門窗、警徽等，述說古蹟建築的歷史；作品修復展包括小早川篤四郎的「普羅民遮城夕照圖」，該系列為一九三五年日本為慶祝始政四十週年，委託小早川篤四郎繪製的台灣歷史畫，是小早川對照文本考究後繪出的荷蘭時期普羅民遮城黃昏景象，早期展示於赤崁樓，因屋頂漏水導致畫布受潮變形、顏料剝落等，二○一六年由文化局還原修護。

另有陳澄波、顏水龍及郭柏川等人作品

另外還有前輩畫家陳澄波於一九二六年創作的書法作品「紀女郎‧萬葉集卷」等、顏水龍一九七二年創作的巨幅馬賽克作品「熱帶植物」等，以及郭柏川在一九二九年創作的油畫「台南祀典武廟」、林智信版畫「迎親圖」等。郭柏川於六十年前提出興建台南美術館的構想，南美館開館前，郭柏川之女郭為美為了一圓父親的遺願，捐出四十幅郭柏川的作品給南美館典藏。

相關作品將在一館展至明年三月十二日。二館以原「公十一」停車場為基地，目前仍在施工中，外圍施工鷹架預計廿日拆除。