〈南部〉南鐵地下化 最快年底全面展開

2018-10-15

〔記者劉婉君／台南報導〕高雄鐵路地下化昨天通車，正積極推動的台南鐵路地下化，目前仁德段全部徵收完成並已施作連續壁，代理市長李孟諺表示，北區與東區段的土地徵收計畫，內政部也已審議通過，待收到正式公文即會公告實施，鐵路地下化工程全面性展開預計會在今年底或明年初，全部完成估計大概至少要五至六年。

台南鐵路地下化工程仁德段目前正在施工中，李孟諺表示，台南鐵路下化工程包括北區、東區、南區、仁德區，共分為四標，都已經發包完成，開始做相關施工的前置作業，受到工程影響的拆遷戶總計有三百一十戶左右，市府會繼續積極與住戶進行相關的補償搬遷協調作業，目前同意協議價購或購置照顧住宅者，約達八成。

八成以上可順利完成點交

李孟諺指出，高雄鐵路地下化經歷十年才完成，台南鐵路地下化預計年底或明年初就會有八成以上順利完成點交，展開施工前的前置拆除作業，在中央通過土地徵收計畫之後，預估原先持續觀望態度的住戶應該會減少，協議價購的價格還是會比徵收好，市府計畫會再開放一次照顧住宅的申購作業，也鼓勵住戶採用協議價購的方式。

持續柔性與反對戶溝通

不過，李孟諺也不諱言，可能還是會有二、三十戶比較堅持，雖然徵收計畫通過後，市府將有強制徵收的法源依據，但並不希望走到那一步，仍會積極持續以柔性的方式，耐心溝通，也希望未來的新市府團隊以同理心進行相關勸導與處理。

日前，高雄鐵路地下化傳出有居民抗議工程造成地層下陷問題，交通部鐵道局強調監測數據結果並無異狀。李孟諺表示，未來南鐵地下化工程施工時，會要求鐵道局特別注意相關安全，相關房屋的監測及防護也做到最高的標準。