〈南部〉衛武營藝術中心入厝趴 萬人鮮體驗

2018-10-11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕世界最大單一屋頂劇院衛武營國家藝術文化中心昨舉辦「入厝」趴，十三場微型表演，讓民眾嚐鮮體驗，提前為週末開幕暖身，吸引上萬民眾湊熱鬧，現場人潮大排長龍，還有民眾取鏡拍攝婚紗照，場面熱鬧滾滾。

斥資107.5億 7年才完工

文化部斥資一○七．五億元打造衛武營，由荷蘭建築師法蘭馨．侯班設計，早於二○○三年提出計畫，二○○五年核准，直到二○一○年才動工，工程龐大、困難度高，六度修正計畫、五度展延工期，直到去年十月才完工，將於週末開幕啟用。

推出13場微型表演

園區面積占地九．九公頃，規劃二廳二院及一座露天劇場，是世界最大單一屋頂劇院，也是南台灣第一座國家級表演藝術場館，擁有亞洲規模最大管風琴，室內能容納六千名觀眾，戶外與都會公園中央草坪連結，可容納三萬人欣賞戶外演出。

衛武營昨舉辦「入厝」趴，推出十三場微型表演，由在地音樂劇場「唱歌集」帶來音樂劇《紐約台客》、管風琴名家劉信宏舉辦管風琴演奏會等，每場演出十五至三十分鐘，現場人潮擠爆。

黃小姐攜家帶眷從屏東萬丹到衛武營參觀，她直呼衛武營美麗又壯觀，南部人等了十五年，終於與台北拉近距離，有了國家級藝術場館，感受城鄉差距縮短，南部不是文化沙漠，藝文發展不會輸給北部。

高雄國中老師卓小姐表示，高雄過去沒有國家級藝術場館，想看國際級演出只能到台北，很開心衛武營將啟用。

歌劇院前廳 米龍裝置藝術展

值得一提的是，歌劇院前廳有米龍裝置藝術展、展覽廳推出歌仔戲時光機特展，南側草坪規劃戶外黃昏市集，民眾穿梭場館欣賞演出，還能集章換取小禮物，有得看又有得拿，直呼真是超開心！