〈台北都會〉畸零地俗俗賣 市府挨批涉圖利日勝生

2018-10-09

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議會本週五休會，本週陸續清倉台北市長柯文哲最後一年的預算案、議案，鮮為人知的是，台北市政府要拋售七筆市有畸零地，多數畸零地位於民宅，無太大爭議；但市府竟夾帶爭議案，包括要將北投山坡地賣給日勝生轉投資的新秀閣大飯店，還將師大商圈精華地賣給占用戶，而爭論已久的城中市場售地案也將捲土重來闖關。

每坪69萬 近期送至議會審查

台北市議員王世堅直說，市府將畸零地賣給新秀閣，形同將市有地做飯店後花園，增加商業獲利，以市價拋售，太便宜了，也有圖利之嫌；公有畸零地雖小，但未來可由市府做都市計畫運用，除非無法做更好利用，否則沒有賣的理由。

他指，市府過去不處理占用戶，如今賣地給占用戶，也極為荒謬，師大商圈等賣地案還未經議會大會討論，議員們勢必會提出疑慮。

財政局長陳志銘則回應，「市府從來不主動提案賣地、我沒有急著出售的壓力，是幫你（申購人）提案到市議會審議」，因市府已經發了畸零地合併使用證明，所以只好走完程序；會不會通過？還要看議會審議。

今年二月柯文哲主持市政會議悄悄通過將北投區溫泉路的廿八．七三坪山坡畸零地，以每坪約六十九萬元市價、共一九八九萬餘元，賣給日勝生子公司集順生活科技公司，土地將與一旁日勝生轉投資的新秀閣大飯店整併，近期全案送至議會闖關。但當時議員即質疑市府內神通外鬼，圖利財團。

師大、城中市場精華地 要賣占用戶

此外，市府也持有師大路九十三巷七號一樓十五．四二坪土地，但長達四十八年來被鐵皮磚牆矮房占用，由於鄰近師大商圈，該占用者還將矮房租給美甲店、西餐廳，如今市府也擬以每坪一二○萬元、共一八六一萬元公告現值，賣給占用者。

市府：無公務使用需求

出售的最精華區屬重慶南路一段的城中市場正中央的狹長土地，該處五十一．七二坪，因位於第四種商業區，今年公告現值高達九五四○萬元。現地有廿戶租用或占用市有土地，但市府也以「無公務使用需求」為由，設定十年內將土地拋售完畢，並以土地分割方式，預計今年底先賣出二．四二坪給地上物的三位屋主，每坪一八四萬元。

對此，財政局副局長游適銘說，中央針對土地處分案設定「有效期限」，允許每十年重報一次處分內容，但並未要十年內將土地賣掉；至於每坪一八四萬元公告現值價格，則非最後賣價，還要由估價師估算，通常會反映較高的土地價值。