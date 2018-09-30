〈南部〉墾丁、台東淨灘 各清運逾一噸垃圾

2018-09-30

〔記者蔡宗憲、王秀亭／綜合報導〕屏東恆春半島進入旅遊淡季，墾管處結合海巡署、屏東地檢署舉辦大規模淨灘活動，總計清運超過一噸的各類垃圾；台東沿岸因為外圍環流昨天持續長浪，仍擋不住近千名民眾淨灘的熱情，只是地點由太平溪出海口南岸，移到較高的海岸林附近，共清出近一點五噸垃圾，其中以塑膠類垃圾最多。

恆春半島各海域經過八二三水災、山竹颱風等接連的豪雨風浪影響，各大海域到處堆積海漂垃圾，淨灘活動分為後灣、出水口、海膽保護區、後壁湖、南灣、大灣、小灣、船帆石、滿州灣、漁村公園等十處海灘。

五百名志工經過近三個小時的淨灘，總計清運垃圾量達一千三百五十多公斤，墾管處人員響應海洋垃圾分類，記錄種類及秤重，並填寫「國際淨灘行動記錄表」，發現垃圾以塑膠為大宗。

台東這場淨灘總動員活動是由慈心基金會、台東縣環保局聯合主辦，包括慈濟基金會、新生國中、寶桑國小、牧心智能發展中心等二十五個機關、學校、社團近千人參與，沿著太平溪出海口南岸，撿出隱藏沙灘、草堆裡的各式垃圾。

縣環保局水質保護科長陳永明表示，民眾亂丟垃圾，最終還是會流進海洋，近年來海洋塑膠微粒問題越來越嚴重，透過淨灘活動，不僅攔阻了垃圾由河道、沙灘進入海洋，意在傳達做好垃圾分類，減少垃圾量、垃圾不亂丟的觀念。