〈台北都會〉神捕侯PK火球蘇 侯友宜競總今開張

2018-09-30

〔記者何玉華、翁聿煌、葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜的「市民總部」將於今天上午九點成立，他昨天介紹各項創意設計，包括主舞台、電玩區與漫畫打卡區等，以活潑的漫畫凸顯正義、親民形象；電玩區的背板畫著象徵侯友宜的「神捕侯」，與貌似對手蘇貞昌的「火球蘇」進行PK。侯說，市民永遠是頭家，市民總部用快樂、活潑的方式呈現。

在復古的快打旋風電玩區，彩繪「神捕侯vs.火球蘇」的漫畫背板，「神捕侯」有滿血的生命值，「火球蘇」則呈現低生命值，引發聯想。侯友宜受訪時說，「血多血少不重要，只是好玩而已，用漫畫的想像空間把選戰打完。」

憂天候不佳 今晚電音趴改10月6日晚上

他表示，生平第一次參選，他突破傳統窠臼，捨棄傳統的候選人大頭照和政治口號，營造活潑的漫畫風和電玩遊戲；他並說，市民永遠是頭家，市民的事就是他的事，希望市民以活潑快樂及輕鬆的心情來總部坐坐聊聊。另外，原訂今晚在市民總部舉辦的電音趴活動，考量天候不佳，延後到十月六日晚上舉行。

侯友宜昨天下午到蘆洲區成立分區競選總部，他請現場支持者舉起右手，他要牽起大家的手、牽起好日子，台下群眾紛紛呼應，全場支持者舉起手來高喊「好日子」，聲勢壯觀。侯友宜表示非常感動，會更認真、打拚來回饋民眾。

他昨天傍晚也到永和區智光及中和大勇街黃昏市場拜票，獲得熱情歡迎，不少攤商送上包子、粽子、鳳梨和菜頭等吉祥物。他說，父親賣豬肉養活一家人，菜市場就是他小時候的遊樂場，感覺非常親切。