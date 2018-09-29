〈台北都會〉捷運汐止民生線挨批「芭樂票」 朱立倫道歉

2018-09-29

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會民進黨團昨在市政總質詢時，議員沈發惠質疑捷運汐止民生線根本就是「芭樂票」；市長朱立倫反駁強調，三環三線「九條做八條」一一實現中，「只有汐止民生線被卡住」。

民進黨團議員沈發惠、羅文崇、李倩萍、李余典、陳世榮聯合質詢，沈發惠認為，朱立倫競選新北市長最大的政策就是捷運三環三線，當時還信誓旦旦強調「捷運汐止線保證在任內動工」，結果是辦了兩次動工典禮，卻至今沒有實現，根本是「芭樂票」，朱立倫應該向汐止市民道歉。

朱：三環三線9條做8條 只1條被卡住

朱立倫表示，已經多次向汐止區民表達過「很抱歉」，但他也強調，三環三線九條線中有八條都在進行或已經實現，已營運的捷運站從廿五站增加到四十一站，今年底環狀線第一階段、淡海輕軌綠山線完工；整體完成度約五十六％，「只有汐止民生線被卡住」，主要是台北市要把兩階段環評合併辦理，進度有所耽擱。

市議員打臉 指萬大中和樹林線僅做一半

陳世榮不同意朱立倫「九條做八條」的說法，他說，萬大中和樹林線分兩期，第一期已經施工，第二期的財務計畫修正還沒通過，只能算是半條，「做七條半，哪有八條！」他擔心第二期路線都在新北市境內，主辦機關台北市會無關緊要，希望市府「該硬的時候要硬起來」，建議將二期路線收回自建；朱立倫認為應算同一條，都是以北市為主辦機關。

此外，議員也關切市府提出的「新北市興辦社會住宅及公益出租人出租房屋優惠地價稅房屋稅自治條例」草案中減半徵稅，有別於其他五都的免稅，朱立倫表示，未來議會如果決定不徵稅，會尊重決議。