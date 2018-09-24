〈南部〉連虧1.27億 琉球公船報監院查處

2018-09-24

〔記者李立法、陳彥廷／屏東報導〕琉球鄉近年來觀光業蓬勃發展，東琉線客船年載客量突破百萬人次，民營交通船生意興隆，陸續更新載客設備或添購新船投入營運，但琉球鄉公所經營的公營交通船卻連年虧損，耗費公帑補貼，屏東審計室一再促請改善，仍未見成效，將提報監察院查處。

遊客破百萬 公船績效未改善

審計室指出，政府為照顧離島居民，分別於一九九六及二○○三年補助琉球鄉公所六千八百多萬元、七千八百多萬元，打造「欣泰號」及「吉祥如意號」兩艘公營交船，公所並於一九九七年成立「琉興公司」經營公船，搭載鄉民及遊客。

屏縣審計室：故障頻繁停駛

審計室指出，近年來琉球鄉公營交通船營運績效未隨著遊客人數倍增而改善，累積至二○一五年，已虧損達一億二千七百四十七萬元，探究原因，與故障頻繁致經常停駛影響載客率，以及停泊地點未迎合遊客習慣，導致客源流失等因素有關，審計室曾針對各項營運缺失促請改善，但公船財務狀況仍持續惡化，審計室決定依審計法相關規定提報監院查處。

琉球公所：將精簡人事、減少油料支出

琉球鄉公所表示，公船停泊地點選在大福港，是為顧及較偏遠地區，平衡鄉民通行權利，且鄉民單程票僅收六十元，一般遊客來回票價三百八十元，比民營交通船四百一十元還便宜，公船獲利並不高，儘管如此，公所仍努力改善虧損，從二○一六年起，營運狀況已有起色，為進一步節省成本，將朝精簡人事及減少油料支出方向努力。