〈中部〉老舊破損 集集鐵道文物館將翻新

2018-09-19

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣集集火車站旁的「鐵道文物館」，自九二一大地震後整建至今，木構建築內外已有破損與漏水，加上過去委外經營，天花板管線凌亂，陳設缺乏明顯亮點，導致館內人氣下滑，近期公所取得承租權，並爭取日管處協助翻新，翻修工程預計年底完成。

規劃景點導覽

公所表示，近年文物館人氣逐漸下滑，除了木構建物外觀斑駁，內部若遇大雨也有漏水情況，加上館內陳設未有大幅度變動，使得場館吸引力逐漸下降。公所盼在代管火車站的既有基礎上，場站能全區經營，透過集集支線火車的高人氣，重新將人潮引入館內，除導覽集集景點，也能活絡場站發展。

加強無障礙設施

此外，過往鐵道文物館以鐵道為號召，地板鋪面還以鐵軌作設計，惟這樣的規劃卻造成地板起伏，對身障輪椅人士較不友善，未來翻修則會加強無障礙設施。

公所說，目前場館已取得台鐵的承租權，並向日管處爭取協助翻修，預計投入九百萬元經費，將木構建築內、外重新整修，連同周邊石磚鋪面一起更新。

引進在地商品

至於日後經營，會尋求有經驗的廠商，引進在地商品，做整體規劃，同時維持遊客中心的旅遊諮詢功能，加強旅遊導覽，盼在代管火車站的既有基礎上，一併把火車站區的經營做得更好，增加觀光效益。

集集鎮長陳紀衡表示，鐵道文物館是遊客步出集集火車站的第一站，算是集集的重要門面，由於以往的場館經營較忽略旅遊導覽，為讓更多遊客認識集集，未來場館會加強景點介紹，翻修工程則預計年底完成。