〈台北都會〉蘇陣營批治安不佳 侯友宜稱六都第一

2018-09-12

〔記者何玉華、賴筱桐、陳心瑜、邱書昱、葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌辦公室發言人沈發惠指出，市長朱立倫與前副市長侯友宜執政期間，新北市的家暴虐童案、少年犯罪數與少年犯罪比率，在六都中排名第一，平均十二分鐘就發生一件刑事案件，治安不及格。

不過侯友宜表示，根據遠見雜誌調查，新北在總體治安的評核率，連續五年都是六都第一名，在查緝槍械、緝逃、毒品、保護青少年專案和婦幼安全，也是全國第一。侯友宜辦公室指出，新北市是全國人口最多的都市，以刑案總數評論新北市治安是典型政治操作。

新北市長朱立倫表示，天下雜誌公布各縣市施政滿意度調查，新北市從第十五名進步到第十名，超過中南部很多城市，且新北的治安滿意度調查結果，幾乎是六都最好。

蘇貞昌競選辦公室發言人沈發惠和黃韋鈞昨天召開「朱侯八年喊口號，改善治安淪嘴砲」記者會，以警政署、主計總處數據檢視朱、侯執政期間的治安成績，是六都中最差的，且平均十二分鐘就發生一件刑事案件，連侯友宜八月十四日接受媒體專訪時都說，「新北治安確實讓人民普遍感受不佳」。

被指倒數第一的包括刑事案件、性侵害案件，所查獲持有販賣毒品案、施打毒品案、家暴虐童案、少年犯罪數、少年犯罪比率等，沈發惠指這些都是侯友宜負責督導的業務；黃韋鈞表示，朱、侯口號拚治安，人民無感，鐵漢生鏽，不如讓蘇貞昌來改善治安。