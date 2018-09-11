〈中部〉今年首件賄選案 彰化鄉代參選人被訴

2018-09-11

6樁腳涉案 25人認收賄

〔記者陳冠備／彰化報導〕今年全國首件賄選案起訴！九合一選舉，彰化地檢署展現查賄決心，本月四日在大村鄉查獲賴姓參選人，涉嫌贈送價值超過千元的茶葉禮盒給選民，聲押後以二十萬元交保，事後檢方繼續抽絲剝繭，陸續傳喚賴姓等六名樁腳與二十五名選民，眾人坦承收賄，短短六天全案偵結，昨天檢方將賴男與樁腳們依違反「公職人員選舉罷免法」起訴。

檢警調查，大村鄉民代表第三選區賴姓參選人購買每斤價格一千元茶葉共二十五斤，親自委託賴姓等樁腳，贈送選民每人一斤茶葉要求支持，檢方接獲檢舉後前往蒐證，當場查獲茶葉禮盒，不過賴姓參選人一度與賴姓樁腳說詞不攏遭聲押，各以二十萬、十萬元交保，檢方陸續傳喚二十五名選民，皆坦承收賄，賴男等人發現紙包不住火，只能認罪。

查扣茶葉禮盒 6天偵結

全案昨日終結，彰化檢方火速將賴姓參選人及六名樁腳以違反選罷法提起公訴，另外二十五名選民諭知緩起訴處分，查扣的茶葉禮盒為犯罪所得，均已全數變賣或繳回等值價金一千元。

由於這波查賄行動是選舉登記日後全國首宗具體賄選案件，彰化地檢署不敢大意，由檢察官姚玎霖、楊聰輝、高如應、李秀玲組成專案小組，並首度啟用具隱密空間的「戰情室」研討案情，六日內就偵結起訴，展現查賄決心。