〈南部〉軍方委外拉靶船 漁民火大阻軍演

2018-09-06

佈靶外快沒了 漁民抗議

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕陸軍航特部原訂昨早在中科院九棚基地海域進行研習，因行之有年委託當地漁民拉靶船出海的「外快」，今年突然委由其他單位執行，激怒當地漁民出海「當靶船」抗議演習進行；軍方與當地居民經過一個上午協調，同意先撥出一次海上佈放靶船作業回歸當地，並研擬實質回饋漁民無法出海損失。

滿州鄉長余增春、縣議員陳文弘、滿州鄉代會主席莊期文及牡丹旭海村長潘呈清等人，一早與上百名當地無法出海作業漁民，聚集在軍方演訓場地拉起白布條，海上十餘艘漁船也擋在靶船周邊，阻止原訂九時展開的軍方神鷹操演。

週五回歸漁民 研擬回饋

軍方及漁民經過溝通，決議週五的海上佈放靶船業務先回歸當地漁民，未來靶船作業會以當地漁民為主，並研擬實質回饋漁民無法出海損失。

軍方基於敦親睦鄰、補貼的原則，將海上佈放靶業務，長期委託給當地漁民，每船工作費約六千元，軍方委託廠商今年卻突然委託其他單位作業，引爆當地漁民不滿。

全台統一招標 致生誤會

軍方人員透露，佈放靶業務過去都由各地區獨立規劃，今年因為審計單位質疑，要求全台放靶作業統一招標，得標廠商不了解各地生態，在其他地區也曾衍生類似爭議，已經要求盡量就近委託在地，彌補無法出海損失。

軍方強調，除射擊時間內先期劃定管制區域，其餘非管制區域及解除管制時，漁民仍可從事漁業活動，以維民眾安全與權益。