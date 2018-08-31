〈中部〉嘉縣長爭霸 國民黨吳育仁登記參選

2018-08-31

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕下屆地方公職人員選舉登記今天截止，國民黨提名嘉義縣長參選人吳育仁昨完成登記，縣長選戰已有無黨籍林國龍、吳芳銘及民進黨提名翁章梁及國民黨吳育仁角逐；吳育仁說，嘉縣選戰艱困，但最近有所改變，綠營有兩位參選人，他堅定腳步，照自己的方式瞭解人民心聲。

吳育仁昨由黨籍議員李國勝、蔡信典等陪同到縣選委會登記參選，四部老車自救會車輛掛上「教授當縣長改變嘉義」、「力挺吳育仁當嘉義縣長」布條。

吳說，蔡政府執政滿意度下降，人民想要改變、換政府的想法很強烈，「我有感受到，所以我必定會勝出」；嘉縣有水患、農產品滯銷等問題，空氣污染防制法讓老車無法生存，若當選縣長，農產外銷掛保證，也將促修空污法規，為老車爭取權益。

昨有十一人登記參選嘉義縣議員，鄉鎮市長九人、鄉鎮市民代表四十七人、村里長七十八人登記參選。

嘉義市昨有六人登記參選市議員，其中，東區有台聯黨議員蔡永泉尋求連任，無黨籍參選本屆市長落敗的許文建改名許家銘參選議員，因案解職的國民黨籍議員郭文居弟媳黃思婷以無黨籍參選；西區則有民進黨籍議員王美惠尋求連任，新人為民進黨提名市黨部主委黃大佑、嘉市體育會理事長孫貫志以無黨籍參選；里長昨有十七人登記。