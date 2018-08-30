〈台北都會〉蘇貞昌、侯友宜 今天登記

2018-08-30

〔記者何玉華、盧賢秀、吳正庭、林欣漢／綜合報導〕十一月廿四日的選舉，昨天進入第三天的參選人登記作業，新北市共有廿四人登記參選市議員，累計三天來已有八十四人參選，應選名額六十六席，登記到明天週五截止；民進黨、國民黨的新北市長參選人蘇貞昌、侯友宜，分別在今天上午九點、十一點登記。

昨天登記名單，第一選區（石門、三芝、淡水、八里）鄭宇恩；第二選區（新莊、泰山、五股、林口）賈伯楷、蔡健棠、鍾宏仁、蔣根煌、陳科名；第三選區（三重、蘆洲）彭佳芸、蔡明堂、王威元；第四選區（板橋）阮橋本、葉元之、劉美芳、何博文；第五選區（中和）陳錦錠、張志豪。

第六選區（永和）羅文崇；第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）高敏慧、洪佳君、曾進益、王明麗；第八選區（新店、烏來、深坑、石碇、坪林）劉哲彰；第十選區（汐止、金山、萬里）白珮茹；第十一選區（平地原住民）蘇錦雄Paylang．Caya；第十二選區（山地原住民）寶杜．巴燕Bawtu．Payen。

烏來原住民自治區區長，周守信、張仁傑登記；烏來區民代表第一選區林洋山、高淑敏；第二選區朱鴻益、沈常福、王文炳、簡建成、吳承翰；第三選區黃清波；第四選區宗玉祥。

基隆議員 3天累計48人參選

基隆市議員選舉昨天又有十七人完成登記，累計三天來已有四十八人參選，應選名額三十一席。

昨天登記名單：中正區張顥瀚；信義區陳宜、林月琴；仁愛區曾紀嚴、莊榮欽、林淑姣；中山區楊石城、張秉鈞；安樂區鄭愷玲、秦鉦、游正義、連淑慧、李偉華、俞叁發、張之豪；暖暖區連恩典；七堵區張耿輝。

金門楊鎮浯、連江劉增應 登記選縣長

金門縣籍立委楊鎮浯昨天在國民黨新北市長參選人侯友宜陪同下，完成縣長登記；縣議員有五人登記，第一選區董森堡、蔡建偉、洪允典；第二選區李志鴻、周子傑。在連江縣方面，爭取連任的縣長劉增應昨天登記，縣議員兩人登記，分別是陳貽斌、曹丞君。

在金門縣的鄉鎮長部分，登記名單是金城鎮許燕輝；金湖鎮陳文顧、林長鴻；金沙鎮吳有家；金寧鄉許慧新。累計三天來，金門縣的登記人數達一四二人，其中縣長三人、縣議員十七人、鄉鎮長十四人、鄉鎮民代表四十四人、村里長六十四人。

連江縣南竿鄉長有陳振國登記、莒光鄉長有謝春欗登記。