〈北部〉苗栗台鐵舊宿舍群活化 文創空間開張

2018-08-30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市「鐵路一村」台鐵舊宿舍群有超過半世紀歷史，苗栗縣政府、客家委員會、交通部台灣鐵路管理局及來自台中的文創整合團隊范特喜微創文化，共同合作，著手進行空間整理、營運活化，昨天宣布開張，將以藝文、青創，開啟老宿舍群的新篇章。

苗栗火車站旁的「鐵路一村」，有超過半世紀歷史，風格包含了日治、戰後和六○年代等時期的建築，見證了苗栗鐵道發展及轉變過程，也是當地人共同的回憶。

鐵路一村現地保存 維持原有風貌

但因閒置荒廢、建物頹圮、垃圾堆置，一度面臨拆除命運，經立委鍾孔炤與縣府努力，獲客委會八百一十萬元經費補助，展開「保溫計畫」，經范特喜團隊規劃修繕，將鐵路一村現地保存並維持原有風貌後，昨天由客委會副主委楊長鎮、苗栗縣副縣長鄧桂菊、立委鍾孔炤服務團隊主任陳冠宇等人宣布開張。

將辦市集、講座、論壇及分享會

縣府文化觀光局表示，部分舊宿舍經建築、結構技師評估，都腐朽、毀損嚴重，隨時可能坍塌、傾倒，非常危險，因此將具危險性的結構都拆除、清理，保留磚造的牆面、隔間等，營造戶外形態的場域空間；其餘狀態尚佳的建築，則著手進行研究調查，並與大眾討論可行性活化方向後，再向客委會爭取經費執行。

鐵路一村於八月份陸續舉辦了「平行軌跡」苗栗鐵路一村攝影展、「鐵路往事」夜空暢談分享會、「鐵道印起來」手作絹印工作坊等三場次活動，運用鐵路、宿舍有關的元素引領民眾串聯記憶，獲得了不小的迴響。

昨天開村後，青年洪琪淩、陳念猷及合作夥伴老家藝文生活空創辦人陳鵬文等工作坊進駐鐵路一村，將利用戶外空間舉辦市集、講座、論壇及分享會等廿場活動，文觀局歡迎大家走入鐵路一村，共同參與、提供意見，讓老宿舍群再展新篇章。詳細活動內容可上「鐵路一村」臉書紛絲團查詢。