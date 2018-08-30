〈中部〉張麗善登記選雲林縣長 再戰李進勇

2018-08-30

〔記者詹士弘／雲林報導〕國民黨提名雲林縣長參選人張麗善昨天在支持者陪同下完成登記，她強調過去參與公共事務就是為弱勢族群服務，未來會抱持此初衷來建設雲林；雲林縣長李進勇前天已完成登記，年底縣長選舉兩人將再度對決。

張麗善表示，此次豪雨雲林各地農業災損嚴重，表示雲林還有很多事情要做、很多問題要解決，她真心期盼雲林更好，會秉持著這樣的初心，來建設家園。她說，自己從小到大沒有離開過雲林，從雲林的女兒變成雲林的媳婦，她所有的家人都在雲林生活，一定會盡全力讓雲林變更好。

時代力量提名雲林縣議員參選人廖郁賢與鍾政翰，昨一起完成參選登記，訴求雲林要從「新」開始，隨後進行車隊掃街。

抬轎30年 70歲廖萬選議員

今年七十歲的廖萬為人抬轎助選卅年，昨天登記參選議員，成為政壇「資深新人」，他說，他是水利會務委員，深知農民常年飽受水患之苦，希望有機會進入議會，督促縣府治水。

縣議員昨有十九人登記，斗六選區王又民、陳俊傑、李建志、周秀月、鐘明馨、廖郁賢；斗南選區陳毅弘、賴明源；虎尾選區陳茂源、陳俊龍；西螺選區廖萬、游淑雲、鍾政翰；台西選區陳文益、林建鴻、蔡昌孟、林深、許志豪；北港選區蕭惠娟。

鄉鎮市長有十一人登記，斗六市林聖爵；斗南鎮沈暉勛；虎尾鎮丁學忠、林新丁；土庫鎮陳慶助；大埤鄉張啟學；莿桐鄉林靖焜；二崙鄉鍾福助；崙背鄉李合同；褒忠鄉黃麗花；台西鄉趙瑞河。