〈北部〉竹市議長謝文進 登記參選市長

2018-08-29

〔記者王駿杰／竹市報導〕年底新竹市長選舉，繼尋求連任的市長林智堅之後，無黨籍現任新竹市議會議長謝文進，昨天也完成參選登記；曾任民進黨新竹市黨部主委的資深市議員鄭正宗現身挺謝，並以無黨籍登記參選市議員，恐衝擊民進黨西區選情。

謝文進昨天由新民意問政聯盟八名市議員與支持者陪同登記，展現爭取勝選的決心與氣勢。

謝文進說，他希望新竹市更好的初衷不曾改變，新竹市正面臨「治理、信任、建設」三大市政危機，這些危機必須結束，他對市民的承諾是「政治歸零、建設新竹、百業興旺、市民平安」，他參選市長是來承擔責任、解決問題。

謝文進說，他若擔任市長，將推動「城市規劃、交通建設、舊城再生、觀光旅遊」等四大幸福城市願景工程，復甦經濟景氣，創造更多就業機會，並加強銀髮樂齡族群的福利照顧、減輕年輕家庭養育、教育子女的壓力。

已連任六屆市議員，卻未獲民進黨提名的資深市議員鄭正宗昨天以無黨籍完成市議員參選登記，並與新民意問政聯盟市議員站在一起力挺謝文進。

民進黨新竹市黨部主委翁枝弘表示深感遺憾，將依規定處理。

鄭正宗說，民進黨市黨部原已協調好，以支持現任議員為優先，但沒有經過黨部，也沒有徵詢他本人，就由市長逕行透過新聞稿宣布西區由誰來選，在黨內搞分裂，讓他非常失望。他認為市政並未做好，希望市民擦亮眼，支持真正了解新竹市的謝文進。

昨天完成市議員參選登記的有國民黨鍾淑英、張祖琰、李國璋、段孝芳、陳治雄、徐信芳、吳青山、顏政德、陳慶齡與無黨籍

許修睿、余邦彥、羅文熾、許文棟、陳清全、黃美慧、陳啟源、 鄭正宗、林孝怡、鄭宗銘、方國華。