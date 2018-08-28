〈北部〉《亞運反曲弓男團射金》小將羅偉旻雙親 興奮不已

2018-08-28

〔記者黃美珠、洪美秀／新竹報導〕台灣男子反曲弓射箭隊，昨天在印尼亞運射下首金，選手之一的羅偉旻是新竹縣新豐鄉子弟，捷報傳回家鄉，雙親興奮不已；混雙複合弓金牌戰，也由新竹市選手陳怡瑄與隊友打敗韓國奪下台灣在亞運這項賽事的史上首金。

羅偉旻父母一度緊張得睡不著覺，縣長邱鏡淳和議長張鎮榮前往道賀，羅父立刻透過通訊軟體跟人在亞運現場的羅偉旻聯繫上，讓他向家鄉的親友和來訪者致謝。

羅父說，三個兒子都學射箭，羅偉旻本來是田徑選手，國二時受到先學射箭的哥哥偉倫影響，改學射箭，弟弟偉豪也是射箭選手，他感謝三兄弟的啟蒙教練吳聖乾。羅偉旻自我期許很高，以奧運為目標，賽前曾說如果亞運沒有好的表現，就要放棄射箭。羅父期許他未來回鄉貢獻所長，把世界比賽經驗傳承下去，為新竹縣射箭運動加油。

竹市女射手摘金銀 市長肯定

新竹市政府大廳昨天轉播雅加達亞運女子射箭反曲弓團體組金牌戰，來自新竹市的譚雅婷，和隊友雷千瑩、彭家楙，與韓國隊爭奪金牌。最後決勝的第四回合幾經拉鋸，以五十三比五十四一分之差飲恨摘下銀牌。

下午亞運射箭複合弓混雙組的陳怡瑄與潘宇平也對上宿敵南韓隊，最後以一百五十一比一百五十，一分之差奪下我國亞運複合弓混雙史上首金。

來自新竹市陳怡瑄，去年在台北世界大學運動會拿下複合弓女子個人銀牌、混雙銅牌，今年首度挑戰亞運。

市長林智堅肯定新竹市兩名射箭女將為台灣奪下一金一銀，期許兩人再接再厲，把目標放在二○二○東京奧運，繼續為台灣爭取榮耀。