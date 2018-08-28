〈北部〉疑工業廢水污染 新豐德龜溪農戶抗議

2018-08-28

灌排不分 導致二期稻秧苗枯死

〔記者黃美珠／新豐報導〕新竹縣新豐鄉德龜溪水域農民十多人，昨天以農友謝國光為代表，抗議灌排不分，懷疑農用水被工業廢水污染，導致近年二期水稻秧苗枯死，研判今年受害水田恐僅一成能收穫！

縣議員吳傳地、鄭清漢邀集縣府、桃園農田水利會等單位會勘，要求加強把關上游工業廢水的排放，不排除進廠稽查；謝國光則認為釜底抽薪之計是輔導工廠遷離。

屬區域排水 廢水合格即可排放

縣府表示，德龜溪本來就是區域排水的管道，工業廢水只要符合放流水標準可以進入，應檢討農田水利會何以無法充分供水給管線末端的農戶農用水源？還在德龜溪設堰攔水引灌？畢竟工業廢水容許的放流標準不會跟農用水的水質要求相當，如果沒有充足的農用水，是否該協調農民轉作休耕？

桃園農田水利會表示，在德龜溪取水灌溉至少有卅年，農地上游的工廠卻是近年才來，他們也很無奈。

謝國光說，他們耕種的農地所在是特定農業區，屬於優質農地，上游怎麼可以有工廠？他代耕的十三公頃土地中，三公頃靠德龜溪水灌溉，第二期稻作的秧苗在插秧後大量枯死。

農民：優質農地 上游不應有工廠

其他德龜溪流域沿線的農民也有相同困擾，頻繁補植以減少損失，因此陳情，上週採水檢驗，發現德龜溪水的PH值九點七，明顯偏鹼，懷疑二期稻作耕作時的高溫，加上偏鹼的灌溉水，導致秧苗枯死。

環保局表示，上週已採水樣檢驗有無重金屬，等報告出爐。德龜溪上游確實有三股工業廢水匯入，但都符合放流水標準，農民所說溪水偏鹼會不會跟高溫交互作用影響生長，可請相關單位進一步了解。

水利會：將採樣化驗 查秧苗死因

桃園農田水利會表示，將派員針對該會的取水水道、蓄水池、受害農田的土、水採樣化驗，以釐清工業廢水跟秧苗枯死有無因果關係。此外，工業廢水正常時候放流雖然符合標準，但仍不排除有時出現原因不明、「臨時性」的排放狀況，有關單位應該納入考量。